الصحة: استشهاد محمود النباهين واصابة 2 اخرين في قصف للاحتلال شرق الوسطى

رام الله - وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد المواطن محمود العبد النباهين 24 عاما و اصابة 2 اخرين بجراح مختلفة احداها خطيرة جراء القصف الأخير لجيش الاحتلال شرق محافظة الوسطى .

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة، بزعم إصابة ضابطاً إسرائيلياً برصاص قناصٍ فلسطيني على الحدود الجنوبية للقطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال موقعاً للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي زعمت مساء اليوم، إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص على حدود فطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي (حدشوت 24، المستوطنين7، وكان)، بأن جندي إسرائيلي يحمل رتبة ضابط أصيب برصاص قناص على حدود قطاع غزة، واصفة إصابة الضابط بصورة ما بين المتوسطة والطفيفة وتم نقله إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية.