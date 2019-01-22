أستراليا تسلم جثمان آية مصاروة وغداً تشييعها في باقة الغربية

القدس- وطن: سلم الطبيب الشرعي التابع لمحكمة فكتوريا، جثمان الفتاة اية مصاروة من باقة الغربية في الداخل، والتي قتلت الاسبوع الماضي في ملبورن باستراليا، بحسب تقرير صحيفة "ذا ايج".

وأفادت تقارير اعلامية عبرية أنه سيتم تشييع جثمان مصاروة غداً الأربعاء في قرية باقة الغربية في الداخل.

وتم تمديد اعتقال المتهم، كودي هيرمان، حتى حضوره المقبل في المحكمة في 7 يونيو.

وقتلت مصاروة (21 عاما) يوم الاربعاء في بندورا، من ضواحي ملبورن. وتم العثور على جثتها بين شجيرات بعد ساعات. وكانت تدرس في جامعة لا تروب في ملبورن منذ خمسة اشهر ضمن برنامج تبادل طلاب مع جامعة شنغهاي في الصين.

وتم اعتقال هيرمان (20 عاما) بعد يومين ومثل يوم السبت أمام محكمة في ملبورن حيث يواجه تهمة الاغتصاب والقتل.

وزار والد مصاروة، سعيد، الذي يقيم في الصين، يوم الجمعة نصب مؤقت اقيم في موقع مقتل ابنته. ووصل مصاروة ملبورن يوم الخميس للتأكيد على هوية ابنته واعادتها الى البلاد.