الاحتلال يصادر مؤقتا أرضا للرئيس الشهيد عرفات في القدس

رام الله - وطن: أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس، أمرا بحجز مؤقت لقطعة أرض بمساحة 2.7 دونم بمنطقة جبل الزيتون بالمدينة، يملك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 135 مترا.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الحجز شمل الأرض كاملة"، ردا على دعوى تعويض تقدم بها إسرائيليون يطلقون على أنفسهم اسم "ضحايا إرهاب"، قدموها ضد السلطة الوطنية ، وطالبوا بحجز الأرض لتكون تعويضا لهم حال صدور القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قطعة الأرض يقع جزء كبير منها داخل منطقة المقبرة في جبل الزيتون، وأن لورثة عرفات 0.5 % من مساحتها الكلية ".

من جهته، أعلن المحامي يوسي أرنون، الذي يمثل السلطة الوطنية، أنه ينوي العمل على إلغاء القرار المؤقت بالحجز، مشيرا إلى وجود 120 قضية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية، بذريعة مسؤولياتها عن عمليات ضد إسرائيليين.