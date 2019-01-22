كوريا الجنوبية تعبر البحرين إلى ربع نهائي كأس آسيا

رام الله - وطن: حجز المنتخب الكوري الجنوبي مقعده في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البحريني 2-1 في ثمن النهائي اليوم الثلاثاء، بعد مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الكوري بهدف سجله هوانغ هي تشان في الدقيقة 43.

وأدرك المنتخب البحريني التعادل في الدقيقة 77 بواسطة محمد سعد الرميحي.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي الذي حسمه الفريق الكوري لصالحه بهدف في الدقيقة 105 بواسطة البديل كيم جين سو.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في ربع النهائي مع الفائز في مباراة قطر والعراق التي تقام اليوم أيضا.