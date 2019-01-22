إبطال قرارات التعيين بين التقصير ونظرية المؤامرة

كتب: د. عمار الدويك

يثير تكرار سيناريو صدور قرارات قضائية (مؤقتة أو نهائية) بإبطال تعيينات اشخاص في مواقع قضائية وإدارية متقدمة بعد مرور مدة زمنية على استقرارهم في مواقعهم تساؤلات واشكاليات. لا اريد ان أذهب بعيدا وأتبنى نظرية المؤامرة التي يرددها البعض بأن هناك تعمدا من بعض الجهات العليا بإيجاد خلل في إجراء التعيين يتم الاستفادة منه للتخلص من الشخص في الوقت الذي يناسب هذه الجهات، أو ان هذه القرارات القضائية تأتي في سياق صراعات بين مراكز قوى في السلطة يستخدم فيها القضاء كأداة. فلست من مغرمي نظريات المؤامرة.

وقد علمت أن هناك دعاوى أخرى عديدة مقدمة ضد تعيين قضاة في العليا وأعضاء في النيابة، عدا عن امكانية تقديم دعاوى في أي لحظة ضد أي شخص وهناك امكانية صدور قرار مؤقت من المحكمة في ذات اليوم في حال وجود طلب استعجال، كما جرى في الدعوى المقدمة ضد تعيين الدكتور أحمد البراك. وهذا يعني أن أي مسؤول هو هدف محتمل للطعن بحيث يصبح الرجل (أو المرأة) مسؤولا ويمسي مواطنا عاديا أو يصبح مواطنا عاديا ويمسي مسؤولا. والذي يزيد من هذه الاحتمالية هو توجهات محكمة العدل العليا الأخيرة.

من الواضح أن محكمة العدل العليا قد توسعت في تفسير شرط المصلحة في تقديم الدعوى (وهذا توجه محمود شريطة الثبات عليه في جميع الحالات المشابهة)، وهذا يعني أن بإمكان فئات كثيرة أن ترفع دعاوى ضد قرارات التعيين. كما أن المحكمة قد توسعت في حالات انعدام القرار الإداري، الامر الذي يجيز لها النظر في الدعاوى بعد مرور المدة القانونية وهي ستين يوما من صدور القرار الإداري (وهذا توجه خطير لأنه يضرب الاستقرار القانوني من حيث فتح المجال للطعن بعد مرور 60 يوما وأيضا لأنه يتوسع في مفهوم القرار المنعدم وما يترتب على ذلك من بطلان كل الاعمال القانونية المترتبة على القرار المنعدم). وهذين التوجهين من شأنهما فتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب المصلحة للطعن في تعيينات قضاة ومسؤولين كبار وقادة أـجهزة أمنية ورؤساء هيئات رسمية وسفراء وغيرهم.

يترتب على إبطال التعيينات إثارة إشكاليات حول قانونية القرارات التي اتخذها المطعون في تعيينهم أثناء شغلهم مواقعهم، الأمر الذي يخل بالمراكز القانونية المستقرة عدا عن مساسه بالحقوق المالية والوظيفية لهؤلاء الأشخاص/المسؤولين، والأخطر من ذلك فإنها تخلق بيئة عمل يشعر المسؤول/القاضي فيها بأنه يعمل تحت سيف إبطال قرار تعيينه. ومنعا لهذه التداعيات السلبية المحتملة، ودرءًا لأية تفسيرات حول دوافع وتوقيت هذه القرارات، فإني ادعو إلى ما يلي:

1. تشكيل لجنة قانونية/قضائية للتدقيق في جميع قرارات تعيين المناصب العليا في الدولة، خاصة من يشغلون مواقع قد يترتب على إبطال التعيين فيها اشكاليات قانونية، مثل القضاة ومن في حكمهم، وأن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى سيادة الرئيس أو جهة الاختصاص بشأن القرارات التي يشوبها عيب من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، سواء بتصويب القرارات او الغائها.

2. فتح تحقيق ومساءلة الاشخاص الذين قصروا في استكمال الشروط الشكلية والموضوعية للتعيين، خاصة الاشخاص/الجهات التي كان يفترض بها أن تدقق قانونا في إجراء التعيين.

3. أن تقوم المحكمة العليا بالنظر والبت في جميع الطعون المنظورة أمامها على وجه السرعة، فهناك دعاوى مرفوعة من عدة أشهر في تعيين قضاة لم يتم تشكيل هيئات قضائية للنظر فيها حتى الآن، وهذا يعني استمرار حالة غموض مصير الشخص المطعون في تعيينه وبالتالي ضرب الاستقرار الوظيفي والمؤسساتي في البلد، كما ان تأخير البت في هذه الطعون في الوقت الذي يتم فيه النظر في طعون أخرى بسرعة قياسية يفتح المجال للتشكيك في بواعث بعض القرارات القضائية.

أعتقد ان العمل بهذه التوصيات سوف ينفي بشكل قاطع نظرية المؤامرة التي يؤمن بها البعض، ويحقق حدا معقولا من الاستقرار الضروري في تعيينات المناصب العليا ويضع الموضوع في نصابه. بخلاف ذلك، وفي حال استمرار حرب الطعونات في التعيينات، سوف يجد القضاء نفسه أداة لتصفية حسابات شخصية وسياسية، وسيستمر النزيف في ثقة المواطن في القضاء وفي النظام السياسي، وقد يهدد ذلك السلم الأهلي.