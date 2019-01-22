"الكابينت" يجتمع غدا لبحث التصعيد في غزة

رام الله - وطن: أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم، عن انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بعد ظهر غد، وبحسب البيان فإن الموضوع الذي سيجري التداول فيه في الكابينيت سري.

وأجرى نتنياهو مداولات مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد الأحداث التي شهدتها حدود قطاع غزة، وبعد ذلك أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال، افيف كوخافي، مداولات حول الوضع في القطاع.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الالكتروني أن قادة الاحتلال يتعاملون مع إصابة الضابط في جيش الاحتلال اليوم قرب غزة، اليوم، على أنها محاولة لقتله.

عرب 48