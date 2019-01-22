حماس: لن نسمح للاحتلال باستخدام دماء شعبنا وقوداً لانتخاباته

غزة- وطن: حملت حركة حماس ، الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها "تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية التي تستهدف أبناء شعبنا ومقاومته، وتؤكد أن المقاومة الباسلة لن تسمح باستخدام دماء شعبنا وقوداً لحملات الاحتلال الانتخابية، وهي تملك الإرادة والوسائل لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا العظيم".

وكانت مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة شبان على حدود غزة، وقصفت مواقع رصد للمقاومة، نتج عنها استشهاد الشاب محمود النباهين، وإصابة آخرين، رداً على إصابة ضابط في جيش الاحتلال برصاص قناص في رأسه على حدود القطاع.