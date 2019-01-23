اعتقال 7 شبان خلال حملة دهم في الضفة

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، مدنًا وقرى في الضفة وشنت حملات اعتقال.

وافادت مصادر محلية، ان قوة للاحتلال اقتحمت شارع عصيرة بنابلس وتمركزت فيه لفترة من الوقت قبل ان تنسحب منه بعد اعتقالها الشاب هشام أبو صالح ، كما داهمت منزل الأسير أمجد عليوي -أحد منفذي عملية "إيتمار"- بمنطقة الجبل الشمالي داخل مدينة نابلس.

كما داهمت حارة الحشاشين في مخيم بلاطة وداهمت منزلا وفتشته وسط تحليق طائرة مراقبة وتصوير في الاجواء.

فيما اعتقل جنود الاحتلال الفتى معتز حسام حسين (14 عاماً) من قرية عينابوس جنوب نابلس.

واعتقلت ‏قوات الاحتلال كلاً من: محمد شريف محيسن، عبد محمد داري، ومحمود محمود عطية من منازلهم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر جمعة خالد أبو مفرح (27 عاماً) من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وتم اقتحام بيت جالا غرب بيت لحم.

وتعرضت جنين وبيت امر وبلدة الزاوية قضاء سلفيت وكفر نعمة غرب رام الله لاقتحام مماثل من دوريات الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الشاب سيف أبو عيشة من منزله في منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل. والشاب بلال مطير من منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.