رؤى الشيش تطلق روايتها "أجنحة" في متحف درويش

رام الله- وطن: بالتعاون بين متحف محمود درويش وبرنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان، أطلقت الكاتبة رؤى الشيش مساء اليوم الثلاثاء، روايتها "أجنحة" الحائزة على الإشادة من لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب لعام 2017.

وقدمت الكاتبة والرواية وحاورتها نداء عوينة، وقرأت الشيش مقاطع من روايتها قبل أن تقوم بتوقيع نسخ منها للحضور.

ومما جاء في بيان لجنة التحكيم حول الرواية "رواية محمولة على تخييل خصب غرائبي ومدهش، تتناول ثنائية الخير والشر تناولاً ثرياً مفتوحاً على الإنساني، عابراً للأزمنة والأمكنة".

تقع الرواية الصادرة عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن في 286 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها زهير أبو شايب، وكانت لوحة الغلاف للنمساوي كريستيان شلوي.

الشيش ولدت عام 1992، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلسطين الأهلية عام 2015، وهذا عملها الروائي الأول.