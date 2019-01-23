العثور على جثمان الصياد المصري المفقود في بحر غزة

رام الله- وطن: عثر صباح يوم الأربعاء، على جثمان الصياد المصري الذي فقد نهاية الأسبوع الماضي ببحر قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بعثور أحد الصيادين على جثمان الصياد المصري وقد علق بشباكه في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.

وكان مركب صيد مصري (لنش جر) قد غرق في بحر القطاع يوم الخميس الماضي بعد تعطل محركه، ما أدى إلى تحركه باتجاه القطاع بفعل الرياح والأمواج العالية التي كانت حينها.

وتمكنت طواقم الإنقاذ في الشرطة البحرية من إنقاذ 6 صيادين مصريين كانوا على متن المركب، حيث قدمت لهم الإسعافات والفحوصات اللازمة وتوفير الغذاء والملبس لهم قبل أن يتم تسليمهم في مساء ذات اليوم للسلطات المصرية عبر معبر رفح البري.

(صفا)