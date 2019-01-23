زراعة غزة لـوطن: تقليص أيام تصدير البندورة ليوم واحد اسبوعيًا

رام الله- وطن: أكد المهندس في وزارة الزراعة في غزة نزار وحيدي لـ وطن، تقليص الوزارة أيام تصدير ثمار البندورة إلى يوم واحد أسبوعيا بعد أن كانت تصدّر ليومين، بعد ارتفاع اسعارها الى اكثر مما يستطيع المستهلك، فقد وصل سعر كيلو البندورة في غزة الى 5 شيقل.

وقال: "الوضع الاقتصادي لاهالي قطاع غزة لايسمح بهذا السعر لاسيما وان البندورة تعتبر من السلع الاساسية، وهي حاليا تعتبر محصول الخضار رقم واحد من حيث المساحة والطلب والاستخدامات المنزلية، حاولنا في الايام الماضية ان نعطي فرصة للمزارع لتحسين دخله".

وأوضح الوحيدي، أن أزمة ارتفاع اسعار البندورة في غزة وكل العالم تكمن في الانتاج، فإنتاج البندورة يتعرض لفجوات كبيرة خاصة في منتصف الصيف ومنتصف الشتاء، فعقد ازهار البندورة في اربعينية الشتاء والصيف يكون اقل مايمكن، فبالتالي نضج بطيء وكمية ثمار ناضجة قليلة، فيقل كم الانتاج، وهو مادفع الوزارة لاغلاق باب التصدير، مشيرًا الى "ان استمر السعر مرتفع يمكن ان نغلق باب التصدير نهائيا، ويتم تصدير البندورة الى الداخل المحتل والضفة واحيانا الى دول الخارج".

وبحسب الوزارة، فإن مساحة الدفيئات المزروعة بالبندورة تقدر بـ 3306 دونم، أما الزراعة في الحقل المكشوف تقدر بـ 4581 دونم، واجمالي الانتاج لمحصول البندورة حوالي 80 الف.

وتضرر700 دونم زراعي في غزة جراء المنخفض الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

وأحصت وزارة الزراعة بشكل أولي أضراراً في القطاع الزراعي، اشتملت على 500 دونم دفيئات زراعية، و100 دونم أراضي أنفاق، و100 دونم أراضٍ مكشوفة، فضلاً عن أضرار جزئية وبليغة ببعض الأشجار المثمرة، قدرت الخسائر ما يقارب ربع مليون دولار تقريبا.