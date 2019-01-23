188 ضابطًا إسرائيليًا ومستوطنًا يقتحمون الأقصى صباحا

رام الله- وطن: اقتحم ضباط من جيش الاحتلال ومستوطنون، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين وتجولهم في باحات المسجد الأقصى.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، بأن 85 مستوطنًا و103 ضابطًا من جيش الاحتلال برفقة ضابط مخابرات اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية.

وأوضح أن المستوطنين المقتحمين تجولوا في أنحاء متفرقة من ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، بحماية أمنية مشددة.

فيما نظم الضباط الإسرائيليون جولة في المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة المشرفة، وذلك ضمن جولاتهم الاستكشافية بالمسجد.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتلين للأقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب.

وكان ما يسمى بـ "حزب الهوية" اليهودي بقيادة المستوطن موشي فيجلين، والجماعات التهويدية، أعلنت ترتيبهم لاقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، وبرامج شروحات تهويدية داخله، فيما يسمى "عيد الأشجار" اليهودي الذي يبدأ يوم الجمعة في الخامس عشر من شباط/فبراير المقبل.

ودعا هذا الحزب إلى اقتحام الأقصى في هذا العيد، رغم أنه يبدأ يوم الجمعة، والذي تُمنَع فيه الاقتحامات.

من جانبها، أبدت "جماعات الهيكل" جاهزيتها للاحتفال بهذا اليوم داخل الأقصى، وستحاول اقتحام المسجد وإلقاء محاضرات تهويدية يقدمها حاخامات وزعامات هذه الجماعات المتطرفة.

و"عيد الأشجار" هو يوم يحتفل به اليهود في بداية السنة الزراعية، حيث أن التقويم العبري يعتمد كليًّا على المواسم الزراعية، وتوجد أوامر واضحة في "الشريعة اليهودية" للاحتفال بهذا اليوم.