الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق وشبكات المياه والمجاري في الضفة خلال العام الماضي

رام الله- وطن: أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية وشبكات المياه والمجاري في الضفة الغربية سجل ارتفاعا خلال العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأوضح في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية سجل ارتفاعا نسبته 1.63% خلال العام 2018، مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 105.84 خلال العام 2018 (سنة الأساس 2013=100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا هو الآخر نسبته 1.55%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 105.78 خلال العام 2018 (سنة الأساس 2013=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً نسبته 2.84% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 105.53 خلال العام 2018 (سنة الأساس 2013=100).

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.88% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 110.08 خلال العام 2018 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعا نسبته 1.77% خلال العام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 113.90 خلال العام 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعا نسبته 0.82% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 109.51 خلال العام 2018 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وفيما تقرير منفصل، أعلن الاحصاء عن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة خلال شهر كانون الأول الماضي.

وحسب ما ورد في نتائج التقرير: فقد سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09% خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.00 مقارنة بـ 105.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.39%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.16% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا نسبته 0.11% خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر تشرين الثاني، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.97 مقارنة بـ 105.85 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.32%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.61 مقارنة بـ 105.51 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً مقداره 1.20% خلال الشهر الماضي، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.41، مقارنة بـــ 110.74 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.10%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.75%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.71%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضا مقداره 0.52% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.72، مقارنة بـــ 114.32 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.63%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.78، مقارنة بـــــ 116.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.25%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.21، مقارنة بــــ 109.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً مقداره 0.38% خلال الشهر الماضي، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.33، مقارنة بـــــ 109.75 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).