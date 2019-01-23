القدس: مديرة عمليات "الأونروا" في الضفة تفتتح الفصل الدراسي الثاني من مدرسة سلوان

رام الله- وطن: افتتحت المديرة الجديدة لعمليات إقليم الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" غوين لويس، الفصل الدراسي الثاني من مدرسة بنات سلوان الأساسية التابعة للوكالة.

وتهدف الزيارة إلى إبراز الدور الذي تقوم به في تقديم خدمة التعليم النوعي لما لا يقل عن 46,300 من طلاب لاجئي فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث التقت بطالبات المدرسة، ومديرتها، وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقالت لويس: بالرغم من التحديات الأخيرة تستمر "الأونروا" بتقديم خدمة التعليم النوعي للاجئين الفلسطينيين، وسنستمر بفعل ذلك الى حين الوصول الى حل دائم وعادل، يسعدني أن اكون هنا اليوم لأرحب بالطالبات وبعودتهن الى مدرستهن، والتي شهدت مؤخرا أعمال صيانة شاملة لتعود وتنضم الى باقي مدارس وكالة الغوث في المدينة لتقديم التعليم الى ما لا يقل عن و1.100 طالب وطالبة، أشعر بالفخر عندما اقول بأن الأونروا ستستمر في الاستثمار في تعليم أطفال لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

يذكر أن مدرسة سلوان هي واحدة من 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث داخل مدينة القدس، كما أن المدرسة شهدت الشهر الماضي عملية إعادة تأهيل وصيانة شاملة لمرافقها قبل افتتاحها من جديد، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية. وشملت هذه العملية إعادة تأهيل الصفوف الدراسية وشبكة الكهرباء وطلاء المرافق وغيرها.