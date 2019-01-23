قوات القمع تقتحم قسم (2) في "مجدو" وتنصب أجهزة تشويش

رام الله- وطن: تعرض الأسرى في قسم (2) في سجن "مجدو" لاقتحام من قبل قوات القمع التابعة لسجون الاحتلال، اليوم الاثنين، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة للقسم، وتفتيش للأسرى بعد أن تم تقييدهم ونقلهم خارج القسم.

وبين نادي الأسير أن الاقتحام شمل غرف (3) و(9) و(12) إضافة إلى مرافق القسم المطبخ والمغسلة و"الكنتينا".

ولفت نادي الأسير إلى أن عملية الاقتحام تمت خلال تأدية الأسرى صلاة الفجر، الأمر الذي رفضه الأسرى وبدؤوا بالصراخ والتكبيرات، وبعد انتهاء الاقتحام نصبت الإدارة أجهزة تشويش قوية في محيط القسم.