وطن والصحة يتفقان على تعزيز التعاون الاعلامي والاستقصائي المشترك

رام الله- وطن: اتفقت وزارة الصحة و وطن، اليوم الاربعاء، على تعزيز التعاون الاعلامي المشترك وضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالواقع الصحي الفلسطيني .

والتقى وزير الصحة جواد عواد بعضو مجلس ادارة وطن معمر عرابي، حيث تبادلو القضايا الاعلامية التي تتناول القطاع الصحي في فلسطين .

وأكد عرابي ان اللقاء مع وزير الصحة جاء بهدف توثيق التعاون الاعلامي المشترك بين الطرفين بخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الاستقصائية والقضايا التي يواجهها المواطن في تعامله مع المشافي العامة والخاصة على حدٍ سواء ، وابراز ايضا قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في القطاع الصحي .

وقال عرابي بأن وطن، سيبقى منبراً لايصال صوت المواطنين، كما وعد الوزير جواد بزيادة التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة لوطن، لعمل التحقيقات الاستقصائية ومتابعة التقارير والقضايا التي تغطيها وطن والمتعلقة بالجانب الصحي في فلسطين .

وشكر عرابي وزير الصحة على استجابته الدائمة والعاجلة لقضايا المواطنين التي تتناولها وطن في تقاريرها الاعلامية، والتي تركز على احتياجاتهم وايصال صوتهم ، مثنيا في الوقت ذاته على الدور البارز لوزير الصحة والطواقم الطبية العاملة في الوزارة، في الارتقاء بالمستوى الصحي في فلسطين، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أفضل المستويات، حيث أصبح دور الوزير واضحاً للعيان في النهوض بالقطاع الصحي بما يخدم تطلعات المواطنين .

وبدوره أثنى وزير الصحة على الدور الاعلامي التنموي الذي يقوم به وطن بشكل دائم، ما يعكس تطلعات واحتياجات المواطنين، ومؤكدا في ذات السياق ان ابواب الوزارة ستبقى مفتوحة امام طواقم وطن لمتابعة كل القضايا وفتح كل الملفات التي من شأنها ان تنعكس ايجابا على تقديم افضل خدمة صحية للمواطن .