"مساواة": التقييم والتيقّن من سلامة التعيينات القضائية متطلب وطني لا يحتمل المماطلة

رام الله- وطن: أثار ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من تقديم طعن بقرار تكليف الأستاذ أكرم الخطيب بمهام القائم بأعمال النائب العام سنداً لطعنٍ سبق لرئيس نيابة وتقدّم به طاعناً بتعيين الأستاذ أكرم مساعداً للنائب العام وذلك كله في أعقاب إصدار قرار قضائي يقضي بإيقاف مؤقت بقرار تعيين الدكتور أحمد براك نائباً عاماً، إلى حين البت النهائي في الطعن المقدّم بخصوص ذلك التعيين من قبل هيئة محكمة العدل العليا مُصدرة القرار المذكور، أثار الانتباه إلى ما تعانيه بُنية منظومة العدالة من أوجه بطلان وغياب لشرعية تولّي المناصب والمهام القضائية، ووجّه الأنظار مجدداً إلى المزيد من الطعون التي لم يُبتّ بها بعد والمتصلة بغياب أو تغييب إعمال شروط إشغال الوظيفة القضائية ومنها ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نشر للائحة طعن في قرار تعيين قاضي المحكمة العليا أحمد المغنّي الذي لم يتم النظر والفصل فيه بعد، شأنه شأن طعن آخر قُدّم بتعيين قاضي المحكمة العليا عزت الراميني، وما تم تداوله بشأن ترك قاضي محكمة صلح لطعنٍ بتعيين قاضي المحكمة العليا إبراهيم عمرو، والذي بدوره ترك طعناً بتعيين قاضي المحكمة العليا محمد سامح دويك، وذلك دون فصلٍ في موضوعهما، إلى جانب عدم الفصل بعد في طعنٍ قُدّم باختيار القاضي إبراهيم عمرو عضواً في مجلس القضاء الأعلى خلفاً للقاضي عبدالله غزلان الذي أُنهيت عضويته من المجلس دون سببٍ قانونيّ ومُنع من حضور اجتماعاته، ما جعل مجلس القضاء الأعلى ومنذ مدة طويلة مُشكّلاً من ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة على خلافٍ صريح مع نصّ المادة 37 من قانون السلطة القضائية، ما يفتح المجال أمام الطعن بقرارات تعيين القضاة الصادرة استناداً إلى تنسيبات صادرة عن مجلس قضاء أعلى مختلّ التكوين وفاقد صفة صحّة الانعقاد القانوني من حيث عدم الإشغال الكامل للعضوية وعدم تمكين الأعضاء من ممارسة عضويتهم الأمر المختلف نوعياً عن صحة النصاب العددي لاجتماع ما من اجتماعات المجلس.

مذكّرين برد المحكمة لطعنين قُدّما بتعيين القاضي هشام الحتو نائباً لرئيس المحكمة العليا، ومشيرين إلى عديد من الدعاوى والطعون المقامة أمام المحكمة العليا من قضاة يطعنون بصحّة ترقية زملاء لهم إلى مواقع قضائية أعلى معتبرين أنهم أكثر استحقاقاً من الذين تمت ترقيتهم والطعون المذكورة تشمل مختلف المستويات القضائية وبخاصة محكمتيّ الاسئناف والعليا.

وقال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في ورقة موقف صدرت عنه: نرى في هذا الحال الذي عليه منظومة العدالة وبخاصة القضاء والنيابة العامة ما يستدعي سرعة الاستجابة للحاجة الوطنية الملحّة للآتي:

1. تشكيل لجنة مهنيّة موثوقة تتولى تقييم أداء كل من يُشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة من أعلى الهرم إلى أسفله ودون أي استثناء بما في ذلك الوقوف على إجراءات تعيين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يضمن شرعية وقانونية البناء القضائي. هذا التشكيل لم يعد مجرد إجراء إداري بل احتياج وطني وأداة ضمان استقرار مجتمعي وحماية للمراكز القانونية للإشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء وحفظ الأمن المجتمعي.

2. مساءلة الإدارات القضائية المتعاقبة عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي شابت تكوينها واجتماعاتها وقرارتها، إذ أن من المعيب أن نكون بصدد قضاة محكمة عليا وشخصيات قانونية بارزة ومشغلي وظائف سيادية لا يدركون بعد بديهيات أصول العمل الإداري وينعقدون ويجتمعون ويصدرون قراراتهم بالغة التأثير المجتمعي على خلاف حكم القانون.

3. إعادة النظر في أداء الدوائر والجهات والأشخاص الذين يتولون مهام المستشارين القانونيين للسيد الرئيس ومساءلتهم عن قصورهم في الأداء إذ من البديهي أن تتولى تلك الجهات والأشخاص الوقوف على صحة الإجراء السابق لقرار السيد الرئيس.

4. نشر محاضر اجتماعات مجلس القضاء الأعلى للعامة، فأداء القضاء ليس ميزة شخصية لمشغليه أو حق شخصي لهم، بل هو حقّ مجتمعي ومتطلب دستوري لا سيما وأن عمل مجلس القضاء الأعلى ليس عملاً قضائياً إنما هو عملٌ إداريٌ بامتياز ولا يتّصل بمتطلبات الأمن القومي التي قد تحول دون النشر.

5. مطالبة مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ببيان الأسباب التي حالت دون سرعة النظر والفصل في الطعون المتعلقة ببطلان التعيينات القضائية.

6. مطالبة مجلس القضاء الأعلى والقائمين على منظومة العدالة الرسمية بما فيها المستشار القانوني للسيد الرئيس ببيان الإجراءات المتخذة بشأن تصويب التعيينات القضائية والتيقّن من توافر شروط إعمالها، إذ أن ترك الطعن بصحة التعيين لا يرتّب إضفاء الشرعية على قرار التعيين المطعون فيه، كحالة الطعن في قرارات التعيين للقاضيين إبراهيم عمرو ومحمد سامح دويك.

إننا نرى بأن الانهيار في منظومة العدالة لم يتوقف عند أدائها، بل طال بُنيتها ما يؤكّد صحة الرؤية التي ترى بأن أزمة العدالة في جوهرها أزمة بُنية وإدارة وأداء بشري قبل أن تكون أزمة نصّ قانوني. وفي حال تعمّق أزمة العدالة على هذا النحو فإن الأمن المجتمعي والسلم الأهلي في خطر داهم يحمل في طيّاته نتائج مدمّرة لبُنية النظام وأمن المجتمع. لذا فإننا ندعو شركاءنا في مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والقوى المجتمعية وسائر القانونيين/ات والغيورين/ات على وحدة شعبنا وحاضره ومستقبله برفع الصوت عالياً لحمل كافة أصحاب الواجب والقرار على سرعة الاستجابة لمطالبنا الواردة في ورقة الموقف هذه، فالهمّ عام والمصلحة وطنية بامتياز.