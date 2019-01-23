صلح رام الله تحكم بالحبس ثلاثة اشهر على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

رام الله- وطن: اصدرت محكمة صلح رام الله، هيئة القاضي ايمن الظاهر، اليوم الاربعاء، حكما بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى ابو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان.

وذلك بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وجاء هذا الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.