مصرف الصفا "الإسلامي" يستضيف مناورة تدريبية للدفاع المدني في مبنى الإدارة العامة

رام الله- وطن: التزاماً بتعليمات سلطة النقد ومتطلبات الأمن والسلامة العامة في المصارف، استضاف مصرف الصفا "الإسلامي" في مبنى الإدارة العامة بالماصيون في مدينة رام الله، مناورة تدريبية نفذها جهاز الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة المختصة تحاكي الواقع لعملية إخلاء الموظفين في حال حدوث حريق أو كوراث طبيعية داخل المبنى.

وتهدف المناورة التي نفذتها طواقم الدفاع المدني في مبنى الإدارة العامة لعملية الاخلاء في سيناريو يحاكي الواقع لاندلاع حريق داخل المبنى إلى التقليل من الخسائر والإصابات البشرية والممتلكات في الموقع في حال حدوث خطر حقيقي لا سمح الله.

وقام طاقم التدريب من الدفاع المدني بسرد التعليمات الواجب اتباعها عند وقوع الحريق في المبنى وكيفية تعامل فريق الطوارئ العامل في المصرف مع الحريق، واتباع إجراءات السلامة العامة ، من حيث تشغيل جرس الإنذار، وعدم الإرتباك، والجري هرولة، واجراءات الإخلاء إلى حين وصول الدفاع المدني والسيطرة على الحريق.

وأشاد السيد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا بدور طواقم جهاز الدفاع المدني في مساعيه المتواصلة في توفير الإرشادات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة للمواطنين لمواجهة المخاطر المختلفة، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

وأضاف البرغوثي أن إدارة مصرف الصفا تحرص على التعاون المشترك مع جهاز الدفاع المدني وطواقمه التي تبذل جهودا جبارة في مختلف الميادين، لا سيما تضافر الجهود مع الجهاز لفحص أنظمة الطوارئ والأمان في مبنى إدارة المصرف وكافة فروعه، مؤكداً على التزام المصرف بكافة التعليمات الصادة عن الدفاع المدني، وخاصة التي تتعلق بالسلامة والجهوزية التامة للتعامل مع الحوادث المختلفة.

بدوره أكد النقيب محمد شكري مديردائرة التدريب لمديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة ان هذه المناورة تأتي في إطار فحص قدرة وجهوزية المصارف وسرعة استجابتها للتعامل مع الأحداث المختلفة والطارئة، مشددا على أهمية تعاون كافة المؤسسات لتنفيذ مثل هذه المناورات لتدريبها على كيفية التعامل مع الاحداث الطارئة وقياس مدى جهوزيتها لأي طارئ.