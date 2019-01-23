القضاء يرد عبر وطن .. موسى حديد وعزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما وابو حديد واسماعيل ينفيان علمهما بذلك

رام الله - وطن: أكد مدير المركز الاعلامي القضائي فواز البرغوثي لوطن للانباء ان رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد والبيرة عزام اسماعيل تبلغا بالقضية المرفوعة ضدهما في المحكمة.

وقال البرغوثي لوطن للانباء انه وبعد الرجوع الى المحكمة وملف القضية فقد تبين لديها بأن المستدعى ضدههما موسى حديد وعزام اسماعيل قد تبلغا من خلال السكرتيرة الخاصة في مكتبهما وكذلك من خلال حضور محام كل منهما جلسات المحاكمة بشأن القضية.

واوضح البرغوثي ان القضية مرفوعة من قبل صاحب مدرسة سياقة قبل اقل من عام كونه متضرر من جباية رسوم الجمارك رغم ان بحوزته قرارا قضائيا بأنه معفي من دفع الضرائب، حيث عُقدت 3 جلسات للمحكمة فقط بسبب تغيب المستدعى ضدهم وتقديم المستدعي بينته ، واستطاع الحصول على قرار قضائي.

وياتي هذا الرد، بعد ان قال عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل لـوطن، أن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لم يكن لديه أي علم بالقضية التي رفعت ضده وصدر بحقه اليوم، حكماً بالسجن لمدة 3 شهور.

وقال الطويل "نحن نحترم القضاء وقراراته وليس لدينا أي معلومات بخصوص هذه القضية، ولم يكن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل قد بُلغ بشأن هذا الأمر وقد فوجىء بشأنه".

وأضاف الطويل "وصلنا هذا النبأ قبل قليل وغير ملمين بحيثياته وسنتابعه من خلال القضاء".

وكانت محكمة صلح رام الله، أصدرت اليوم الاربعاء حكما بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى ابو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ، حيث جاء الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد ابو وردة.