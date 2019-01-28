الاحتلال يستولي على أبراج كهرباء ويمنع الطواقم من العمل غرب دورا

وطن: الخليل: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أبراج كهرباء في منطقة فرعه في دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، ومنعت الطواقم من العمل.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها طواقم من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية منطقة فرعه غرب دورا، واستولت على أبراج كهرباء كان من المقرر أن تنقل التيار الكهربائي من محطة بيت أولا لتغذي مناطق جنوب الخليل بالكهرباء، ومنعت الطواقم الفلسطينية من العمل بالمكان؛ بحجة العمل في المناطق المصنفة "ج" دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي.