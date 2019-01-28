مطار دبي يتصدر اكبر مطارات العالم للمرة الخامسة

وطن: احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89 مليون مسافر في 2018.

وأورد تقرير صادر عن مطارات دبي أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفًا و387 مسافرا، (بارتفاع نسبته 1بالمئة) مقارنة بالعام 2017.

واستطاع المطار تجاوز حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي، وذلك في شهر يوليو، حيث بلغ الرقم (8.2 ملايين مسافر)، وشهر أغسطس (8.4 ملايين مسافر)، مما جعله الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار منذ تأسيسه في العام 1960.

وتجاوز مطار دبي مطار هيثرو في لندن لأول مرة باعتباره أكثر المطارات ازدحاما في العالم عام 2014. وقد حافظ على هذا اللقب منذ ذلك الحين، مع وصول طائرات نحو 75 شركة طيران إلى مطار دبي، وهي بوابة للسفر بين الشرق والغرب.

واحتفظت الهند بتصدرها لقائمة أكثر الوجهات تعاملا مع مطار دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت 12 مليونا و279 ألفًا و485 مسافرا، بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين.

وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة حيث سجلت 6 ملايين و471 ألفًا و142 مسافرا، تلتها بريطانيا بفارق بسيط حيث سجلت 6 ملايين و284 ألفًا و771 مسافرا.

ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة تأتي الولايات المتحدة (3 ملايين و205 آلاف و524 مسافرًا).

واحتلت الصين قائمة الأسواق المهمة برقم بلغ (3 ملايين و512 ألفًا و75 مسافرًا) بارتفاع يبلغ 6 بالمئة، وروسيا (مليون و533 ألفًا و654 مسافرًا) بارتفاع يبلغ 14.5بالمئة. وفقا للمصدر.