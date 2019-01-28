جمعية البنوك: البنوك ملتزمة بتطبيق القوانين السارية بما فيها قانون الضمان

رام الله - وطن: اعلنت الهيئة العامة لجمعية البنوك التي تشمل في عضويتها كافة البنوك العاملة في فلسطين، ان البنوك تعمل ضمن القوانين السارية بما فيها قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي فإن البنوك ملزمة بتطبيق القانون.

واكدت الهيئة العامة انها اجتمعت يوم الخميس 24/01/2019 في مقر الجمعية، وأجمعت على أن البنوك تعمل ضمن القوانين السارية بما فيها قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي فإن البنوك ملزمة بتطبيق القانون.

وكان بنك القدس قد أعلن أمس التزامه الكامل بما تصل اليه التعديلات والقرارات الصادرة التي تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.

واوضح البنك ان الاقتطاع الذي تم امس من رواتب الموظفين بنسبة 7.2%، لم يتم توريده الى مؤسسة الضمان، وهذا الاقتطاع جاء بناء على التوافقات التي اجمع عليها الاجتماع الذي عقد في جمعية البنوك، يوم الخميس الماضي.

واعتصم موظفو بنك القدس بمشاركة موظفين من البنوك الأخرى والقطاع الخاص، أمس الاحد أمام مقر الإدارة العامة لبنك في رام الله، وأمام فروع البنك بمحافظات الضفة، رفضا لاقتطاع نسبة من رواتبهم لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الخبر اضغط هنا