عبد الرحمن التميمي يكتب لـوطن: اليسار الفلسطيني.. بين الخبز البلدي والهامبرجر

تتبع السياق التاريخي لليسار الفلسطيني يظهر مؤشرات عميقة ومهمة وتصلح أداة تحليل لفهم لماذا حال اليسار اليوم لا يسر اليساريين ولا غير اليساريين من المناضلين.

من هذه المؤشرات

• ان التيار اليساري الفلسطيني كان الأكثر إدراكا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وارتكازا لهذا الوعي كان يبلور اتجاهاته الفكرية وأدواته النضالية

• ان التيار اليساري كان يساهم الى حد كبير في ضبط الإيقاع الوطني والعمل النضالي وخاصة الالتصاق الدائم مع القضايا الشعبية

• ان التيار اليساري كان الأشد ارتباطا بالقوى الديمقراطية والتقدمية في الإقليم وفي العالم هذا الارتباط الذي حشد هذه القوى لصالح النضال الوطني الفلسطيني

التطور التاريخي اظهر ان هذه المؤشرات (وهي كثيره ولكن اوردنا أهمها) ليس التراجع الكبير فيها ولكن تكاد ان تكون قد اختفت وذلك بسبب :

• ان مواقف التيار اليساري الفلسطيني لم تعد ترتكز في تحليلاته او مواقفه الى المنظومة الفكرية (اقصد مواقف الحركات اليسارية وليس اليساريين كأفراد) التي كان ينتمي اليها فالماركسية ليست طربوشا احمرا بقدر ماهي أدوات تحليل ونقاط ارتكاز يستند اليها في فهم ما يدور وما سيدور،وللأسف ان من يرى الماركسية احدى أدوات التحليل هم من العلماء والباحثين الذين كانوا في الصف المعادي للماركسية. كما هو الحال في تحليلات المفكرين الغربيين حول الحركات الاجتماعية.

• الفهم القاصر لتحولات التي تحدث في العالم فالسيطرة على الحيز الفكري العام اصبح لتكنولوجيا وليس للأيديولوجيا واصبح مناضلي العالم يوحدهم قضايا وليست أيديولوجيا فقضايا البيئة يصطف لنضال من اجلها الملحد والمؤمن والمثلي والبوذي والمسلم وغيرهم.

• ان التيار الفلسطيني لم يعد مقنعا للجمهور الذي يريد ان يسمع رؤية متكاملة حول قضايا مثل التعليم والصحة والضمان وغيرها لان بيع الفكر السياسي بمعزل عن هذه القضايا لا يصب في مصلحة الفكر.

الفجوة بين النظرية والممارسة لتيار اليساري تجعله تماما كمن يسوق خبز بلدي حشوته هامبرغر فهو ليس هامبرغر ولا خبزا بلديا ورائحته لا يشتم منها نوع الطبيخ.