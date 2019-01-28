بالفيديو .. الأحمد: لن نركض خلف أي فصيل لا يريد المشاركة في الحكومة

رام الله - وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان حركة فتح ستشارك بقوة في الحكومة المقبلة.

واضاف الاحمد في لقاء مع فضائية الغد ان الحكومة مفتوحة لكل فصائل منظمة التحرير، مضيفا "لن نركض خلف اي فصيل لا يريد المشاركة في الحكومة".

وأضاف الأحمد أن مشاورات تشكيل الحكومة ستبدأ يوم غد مع الفصائل، مؤكدا أن هدف تشكيل الحكومة الفصائلية فك الارتباط مع حماس من خلال حكومة الوحدة التي شكلت سابقا.

وأكد الأحمد أن من حق اللجنة المركزية لفتح أن يكون أحد أعضاءها هو رئيس الحكومة، ومن يريد من الفصائل المشاركة فاهلا وسهلا ومن لا يريد مع السلامة.