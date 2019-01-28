الخارجية: التصعيد الاستفزازي في القدس يعكس فشل الاحتلال بتهويدها

رام الله- وطن: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الاثنين، التصعيد الإسرائيلي الاستفزازي بمدينة القدس المحتلة، فشلًا للاحتلال في تهويدها.

وقالت الوزارة "تواصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها بلدية الاحتلال بالقدس ومفاصل اليمين الحاكم في اسرائيل، تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتمارس سلسلة طويلة من التحركات الاستفزازية،".

وأدانت الوزارة في بيانها، "بأشد العبارات عمليات التهويد المتواصلة في المدينة المقدسة واعتداءات المسؤولين الاسرائيليين الاستفزازية".

وأكدت، أن إجراءات الاحتلال ضد المدينة المقدسة لا تستند على أي أساس، وهي عابرة تأتي وتذهب ولا تؤثر على واقع الحال في القدس، وهو ما ينطبق أيضًا على جولة الوزيرة الاسرائيلية "ريجف" الاستفزازية بامتياز.

وتابعت الوزارة، "يخطئ المتطرف "غليك" إذا اعتقد أن عقد قرانه سيفرض واقعًا جديدًا على المسجد الاقصى المبارك".

وقالت "إنها ستقوم باستشارة الخبراء القانونيين لتحديد كيفية الرد على هذا التصرف غير القانوني، الذي يتناقض مع الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الملزم للجميع بمن فيهم الاحتلال".

وأضافت الوزارة " منذ احتلال القدس والإعلان لاحقًا عن ضمها، لا زالت دولة الاحتلال تبذل جهودًا حثيثة ومستميتة من أجل الانتهاء من عمليات تهويد المدينة المقدسة، وفي كل مرة تعتقد واهمة أنها نجحت تكتشف سريعًا أن القدس بمعالمها وسكانها عربية إسلامية مسيحية أصيلة".

وأشارت إلى وجود محاولات مستمرة لتغيير واقع القدس التاريخي والقانوني عبر إجراءات استعمارية تعسفية، "من هدم لكل ما هو فلسطيني وبناء لكل ما هو يهودي، وإسقاط مشاريع تلمودية أسطورية متعددة لإعطاء الانطباع أن المدينة يهودية بامتياز".

وتابعت وزارة الخارجية، "المدينة المقدسة تبقى عصية على التهويد، وهي لا زالت تتنفس عروبتها وهويتها الدينية والتاريخية الحضارية، والمرابطون فيها هم حماتها كما أثبتوا ذلك مرارًا خلال السنوات الأخيرة".