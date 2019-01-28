بنك القدس يقرر اعادة المبالغ التي اقتطعها من رواتب موظفيه لصالح الضمان

رام الله- وطن: أعلن بنك القدس، مساء اليوم الاثنين، تراجعه عن بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وأصدرت إدارة بنك القدس، بياناً مقتضباً نشرته على صفحتها الفيسبوك، تعلن فيه تراجعها عن بد تطبيق القانون، وإعادة ما تم اقتطاعه من موظفيها وفق ما أعلنته أمس، تماشياً مع القانون.

وأشارت أن تراجعها جاء نزولاً لمطالب العاملين في البنك، الذين رفضوا خطوة بدء تطبيق بنود قانون الضمان الاجتماعي.

وكان بنك القدس أعلن أمس عن اقتطاع أموال من رواتب موظفيه، وفقاً لقانون الضمان، الأمر الذي رفضه العاملون في البنك، ونطموا اعتصاماً احتجاجياً على القرار.

فيما أعلنت جمعية البنوك التزامها اليوم الاثنين، بتطبيق القوانين السارية بما فيها قانون الضمان. لقراءة التقرير اضغط هنا

وكانت وطن تابعت القضية أمس والتقت بموظفين من بنك القدس، وموظفي القطاع الخاص الذي اعتصموا أمام مقر البنك برام الله، رفضاً لقرار اقتطاع الاموال، للاطلاع على التقرير اضغط هنا