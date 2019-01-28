غزة: المسير البحري الـ 22 ينطلق غداً الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أن، غداً الثلاثاء، سينطلق المسير البحري 22 في شمال غرب قطاع غزة؛ المطالب برفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الحراك بميناء غزة اليوم، حيث ستنطلق عشرات القوارب من شاطئ بيت لاهيا في تمام الثالثة عصراً يصاحبها جماهير حاشدة براً.

وسيحمل الحراك البحري عنوان "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"، فيما دعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في هذا الحراك، والاحتشاد في مخيم "هربيا" قرب موقع زيكيم العسكري شمال القطاع.

من جانبه، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار حسين منصور أن شعبنا ماضٍ في مسيرات العودة بزخمها الشعبي والجماهيري حتى تحقيق أهدافه المنشودة "التكتيكية والاستراتيجية".

وأوضح منصور أن شعبنا سيوجّه من خلال الحراك البحري رسائل قوية ضد كل أشكال الحصار والإغلاق والابتزاز السياسي، ورفضنا لكل المؤامرات.

وجدد موقف الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بضرورة انجاز المصالحة واستعادة الوحدة، كضرورة وطنية ملحّة على قاعدة الاتفاقيات الموقعة بحضور الكل الوطني في القاهرة.

وبين منصور أن هذه الفعالية تأتي تلاحمًا مع أسرانا في سجون الاحتلال، والذين يجسدون ملحمةً بطولية ردًا على جرائم الاحتلال.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو 6 أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار كاملًا عن القطاع.