مجدداً.. الاحتلال يمنع الأسير عاصم البرغوثي من لقاء محاميه ويواصل التحقيق معه

رام الله- وطن: أكد نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال جددت أمر منع الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً) من لقاء المحامي حتى تاريخ 30 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضاف النادي في بيان له، أن الأسير البرغوثي ما يزال قيد التحقيق في زنازين معتقل "المسكوبية"، ويمنعه الاحتلال من لقاء المحامي منذ اليوم الأول على اعتقاله في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومن المفترض أن تعقد له جلسة محكمة الخميس القادم.