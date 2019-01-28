الحزب الشيوعي الفلسطيني يجدد دعمه وتأييده للرئيس الفنزويلي مادورو

رام الله- وطن: التقى وفد من الحزب الشيوعي الفلسطيني ممثلا بأمينه العام الدكتور محمود سعادة وعدد من الرفاق سعادة السفير ماهر طه سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في فلسطين.

وقال سعادة خلال اللقاء إن "النزعة الفاشية للإدارة الأمريكية المعادية لإرادة الشعوب الحرة ورعايتها للإرهاب العالمي في فنزويلا عبر قوى اليمين الرجعي وحلفاءه من حكومات امريكا اللاتينية التابعة للإمبريالية ستنهار ولن تنجح في ثني الشعوب الحرة عن مواصلة النضال من اجل التحرر من الاستغلال الطبقي الرأسمالي".

وجدد الحزب الشيوعي الفلسطيني خلال اللقاء على موقفه الثابت بالوقوف صفا واحدا مع الجمهورية البوليفارية الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو في مواجهة كافة اشكال التدخل الامريكي.

وابرق الحزب الشيوعي الفلسطيني خلال اللقاء تحياته الى "الشعب الفنزويلي الحر وقواه الحية التي التحمت والتفت حول الرئيس نيكولاس مادورو، التي جاءت كالرد الصاعق على الادارة الامريكية والقوى المتحالفة معها".

وسلم الحزب الشيوعي برقية تضامن وتأييد للرئيس نيكولاس مادورو.