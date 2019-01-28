الصالحي يرحب بقرار الرئيس تأجيل إنفاذ قانون الضمان

رام الله- وطن: رحب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي بقرار الرئيس ابو مازن تأجيل انفاذ قانون الضمان الاجتماعي. داعيا كل الأطراف الى التعاطي مع ذلك بروح ايجابية تسمح بجهد جماعي من اجل بناء توافق مجتمعي واسع حول كل القضايا حول قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الصالحي ان "استجابة الرئيس لمقترحاتنا وغيرنا من القوى من اجل تأجيل تطبيق القانون تستحق التقدير والاحترام وتفرض على جميع الأطراف الحوار في اجواء مريحة وهادئة وبناءة لتذليل كل العقبات أمام توفير الحماية الاجتماعية لعمالنا".