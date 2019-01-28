فيديو | نقابة المحامين لوطن: القرار بقانون بوقف الضمان انتصار للإرادة الشعبية

رام الله- وطن: قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـوطن، إن القرار بقانون بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي يعتبر انتصاراً للإرادة الشعبية التي خرجت رفضاً للقانون.

وتوجه الشلة بالشكر للرئيس وللجنة المركزية لحركة فتح على دورهم في وقف القانون، وانتصارهم لنبض الشارع، ولكل "الأحرار" الذين خرجوا بالاحتجاجات رفضا للقانون.

وأكد الشلة ان القرار بقانون يؤكد الحكمة التي يتمتع بها الرئيس، الذي انتصر فيها للإرادة الشعبية واستجاب لنبض الشارع.

وقال "استجابة الرئيس للمطالب الشعبية هو انتصار للديمقراطية الحقيقية في الشارع الفلسطيني، وهذا نهج ديمقراطي نثمنه عاليا وسنعمل كنقابة المحامين على تدعيم وتفعيل الحياة الديمقراطية والسياسية في الشارع الفلسطيني".

وأضاف: آن الاون أن يقوم الحراك الذي كان في الفترة السابقة ان بالإنسجام مع القيادة الفلسطينية في القضايا الوطنية ومواجهة ما يسمى صفقة القرن، والتحديات الامريكية والاسرائيلية.

كما شكر الشلة وكالة وطن، وباقي وسائل الإعلام التي غطت فعاليات الحراك الرافض للضمان بمهنية.

وأشار الشلة إلى أن القرار بقانون ينص على تجميد القانون وليس إلغاءه.

وأكد أن نقابة المحامين قد أوقفت إضرابها الذي كان مقرراً غداً، عقب صدور القرار بقانون.