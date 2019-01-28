المدارس الخاصه ورياض الأطفال تعلن إلغاء قرارها بالإضراب غدا

رام الله- وطن: أعلنت المدارس الخاصة ورياض الأطفال إلغاء قرارها السابق بالإضراب غداً، عقب صدور قرار بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال زياد عايش، في بيان له، وصل وطن، الالتزام بالدوام وذلك على غرار القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس وذلك بالإجماع من الحراك.

ووجه الشكر بإسم النقابه والحراك للرئيس "على هذا القرار الحكيم، ولا ننسى ان نوجه الشكر لكل موظفي المدارس والرياض الخاصه على وقوفهم الى جانب الحراك والى كل من آزرهم".