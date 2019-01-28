المجلس التنسيقي لوطن: نثمن قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان

رام الله- وطن: قال أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبدالله عابدة لـوطن، إن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية يثمن قرار الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ قانون الضمان وتعديلاته.

وأضاف عابدة إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس يأتي تلبية لنبض الشارع والقرارات النقابية والمهنية وهيئاتها العامة التي تسعى لضمان اجتماعي بتوافق وطني كامل يضمن العدالة ويطبق في ظروف توافقية وعلى اسس وحدوية.

ودعا عابدة إلى أن "يكون غد الثلاثاء يوم مبايعة للرئيس والقيادة التي لبت طموحات شعبها".