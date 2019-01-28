فيديو | الحراك العمالي لوطن: قرار الرئيس بوقف نفاذ الضمان هو بحكم إلغاء القانون

الخليل- وطن: قال منسق الحراك العمالي صهيب زاهدة لـوطن، إن القرار بقانون الصادر عن الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان هو بحكم إلغاء القانون.

وأضاف زاهدة: هناك من يريد كلمة إلغاء للقانون، لكن لا يمكن ان يصدر قرار بإلغاء القانون، حيث بهذا المرسوم الرئاسي تم إلغاء القانون لكن ليس بالكلمات التي نريدها.

واعتبر زاهدة أن القرار الرئاسي انجاز لم يتحقق بدون جهود العمال والشعب الفلسطيني والاحتجاجات السلمية.

وأكد أن الإضارب المقرر غداً في الخليل تم وقفه بسبب انتخابات الغرفة التجارية، وبسبب صدور القرار بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان.

وقال: علينا ان نفكر في اصلاح المنظومة النقابية والعمالية وانتزاع حقوق العمال.