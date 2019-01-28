اتحاد النقابات واللجان العمالية الحرة: غدا دوام في كافة شركاتنا ومؤسساتنا

رام الله- وطن: أعلن اتحاد النقابات واللجان العمالية الحرة تعليق فعالية الاضراب التي كانت مقررة غدا. وأكد "الالتزام بالداوم الطبيعي في كافة شركاتنا ومؤسساتنا".

وشدد الاتحاد في بيان له، وصل وطن، التزامه التام بمظلة القانون وبقرار الرئيس القاضي بوقف العمل بقانون الضمان.

وأكد استمراره في النضال حتى تحقيق افضل القوانين المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

وثمن وشكر "الحراك الفلسطيني الموحد ومن أسسوا الحراك ومن دعم ومن أبقى البوصلة موجهة نحو تحقيق النصر".