الاحتلال يهدم منزل المواطن محمود أبو صعلوك في اللد بالداخل المحتل

وطن: هدمت جرافات بلدية الاحتلال، بحماية قوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أسبوعين منزل محمود يوسف أبو صعلوك في حي كرم التفاح في مدينة اللد بالداخل المحتل، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وتواصل بلدية الاحتلال في اللد هدم مسكن هذه العائلة، في الوقت التي ترفض فيه إصدار تراخيص بناء لهم على الرغم من المطالبات العديدة. كما تصر السلطات على هدم منازل لفلسطينين في بلدات أخرى مثل قلنسوة والطيرة وبلدات النقب بحجة البناء دون ترخيص.