مختص قانوني لوطن: مرسوم الرئيس عباس لا يعني إلغاء قانون الضمان بل ما زال ساري المفعول

رام الله- وطن: اعتبر المختص في الشأن القانوني ماجد العاروي، أن مرسوم الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، لا يعني إلغاء القانون، بل إنه ما زال ساري المفعول بكامل بنوده.

وفي لقاء مع وطن، الثلاثاء، بين العاروري أن مرسوم الرئيس كان منقوصا وغير واضح وسيثير أسئلة وإشكاليات في المرحلة القادمة.

وأضاف "هناك بند متعلق بنفاذ القانون وفي العادة يكون محددا بفترة زمنية والرئيس ألغى هذا البند وبالتالي أصبح معلقا لا يتم تنفيذه، لكن كقانون بقي قائما على أرض الواقع بشكل حقيقي".

وبين أنه يمكن أن يتم تفعيل القانون في أي وقت بقرار جديد.

وأوضح أن المرسوم الرئاسي أثار العديد من الأسئلة والإشكاليات حول كيفية معالجة وضع الأشخاص المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ومشكلة الحقوق الوظيفية لمن يعملون فيها، إلى جانب تسديد القروض والديون التي حصلت عليها المؤسسة من البنوك والمؤسسات الأخرى.

وقال إن هناك حاجة لقرارات من الرئيس لحل الإشكاليات الناجمة.