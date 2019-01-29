اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية شمال قطاع غزة

رام الله - وطن: أصيب مواطنان على الأقل بالرصاص الحي، إضافة إلى عدد آخر بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرة السلمية التي تقام شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين قبالة ما يسمى "قاعدة زيكيم العسكرية" أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز صوب المواطنين العزل المشاركين في المسيرة.

وأفاد مراسل "وفا" نقلا عن مستشفى الشفاء غرب المدينة، بوصول جريحين مصابين بقدميهما برصاص قوات الاحتلال قبالة بحر شمال قطاع غزة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

وأضاف ان زوارق الاحتلال الحربية تقوم في هذه الأثناء بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين دون أن يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وكان مواطن أصيب ظهر اليوم، بجروح خطيرة عندما استهدفته قوات الاحتلال شمال غرب بلدة بيت لاهيا .