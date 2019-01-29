الأشغال العامة ستنفذ مشروعاً لاعادة تأهيل طريق بيتونيا – كفر نعمة خلال العام الجاري

وطن: أعلن وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، عن تنفيذ مشروع لاٍعادة تأهيل طريق بتونيا – كفر نعمة الملقب بطريق الموت نتيجة كثرة الحوادث عليه ، و الذي يخدم منطقة غرب محافظة رام الله و البيرة .

وقال الحساينة خلال جولته التفقدية للطريق ، أن الوزارة ستعمل على تأهيل الطريق خلال العام الجاري ، مضيفاً أنه تم وضع الطريق على سلم الأولويات نظراً للأوضاع الصعبة التي يعاني منها ، عدا عن مستوى السلامة المرورية الغير آمن ، و التي أدت بدورها الى عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير .

وذكر بيان صحافي صادر عن الوزارة أن العمل في المشروع سيتضمن اعادة تأهيل ما طوله حوالي 10 كم ، مبيّناً أن مخططات العمل و التصاميم جاهزة و من المتوقع طرح المشروع في شهر نيسان القادم .

وأوضح البيان أن الطريق له أهمية حيوية كونه يخدم 27 قرية غربي المحافظة ، عدا عن استخدامه من قبل القادمين من الداخل المحتل، بالاضافة الى أهميته الاقتصادية عبر استخدامه من قبل المركبات التجارية ، مضيفاً أن الوزارة وضعته على سلم الأولويات نظراً لحالته السيئة و المنعطفات الخطيرة التي تقلل من مستوى السلامة المرورية .



