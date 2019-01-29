فيديو.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد رياض شماسنة من قطنة

رام الله- وطن: سلمت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، جثمان الشهيد رياض شماسنة، من بلدة قطنة، شمال غرب القدس، إلى ذويه، قرب معتقل عوفر العسكري غربي رام الله.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى رام الله، على أن تتم مراسم تشييعه غدا الأربعاء.

واستشهد شماسنة، السبت الماضي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء قيادته مركبة داخل مدينة القدس.

وادعت قوات الاحتلال أن الشهيد رياض محمد حماد شماسنة، لايملك تصريح دخول، وكان يقود مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية.