البرازيل لا تعتزم نقل سفارتها الى القدس "في الوقت الراهن"

وطن: اعلن رئيس البرازيل بالوكالة هاميلون موراو الاثنين أن الحكومة لا تعتزم "في الوقت الراهن" نقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس، ما يظهر موقفا رسميا ملتبسا حيال هذا الملف.

ويتولى الجنرال هاميلتون موراو، وهو عادة نائب للرئيس، منصب الرئاسة موقتا في غياب الرئيس جاير بولسونارو الذي خضع لجراحة الاثنين لإزالة كيس كان تم تثبيته على القولون بعيد تعرضه لاعتداء بالسلاح الابيض في ايلول/سبتمبر الماضي.

وأدلى موارو بهذا التصريح أمام رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في البرازيل ابراهيم الزبن.

وصرح للصحافيين إثر لقائه الدبلوماسي الفلسطيني بان "الرد الذي أدليت به أمامهم هو باسم الدولة. في الوقت الراهن، لا تفكر الدولة البرازيلية في أي نقل للسفارة".

وكان الرئيس بولسونارو أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر، غداة انتخابه، أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية الى القدس احتذاء بالرئيس دونالد ترامب الذي نقل سفارة الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018.

وأثار ذلك اعتراضا حتى لدى بعض حلفائه، ما دفعه الى التراجع والقول إن قرار النقل “لم يتخذ بعد”.

ولكن في كانون الثاني/يناير، وفي مقابلة مع قناة سي بي تي عاد الرئيس البرازيلي عن تصريحه الأخير بقوله “كما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، اتخذ القرار، ويبقى فقط تحديد موعد تنفيذه”.

الفرنسية