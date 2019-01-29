غانتس يهدد السنوار ونصر الله وسليماني

رام الله - وطن: أطلق رئيس أركان جيش الإحتلال الأسبق، ورئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، حملته للانتخابات العامة للكنيست، باجتماع انتخابي في تل أبيب مساء اليوم، الثلاثاء.

واستعرض غانتس جانبا من رؤيته السياسية والأمنية، ووجه انتقادات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بما يتعلق بسياسة الأخير، لكنه ركّز على شبهات الفساد ضده، وسط صراخ المئات الذين حضروا الخطاب، وهتفوا بأنه "رئيس الحكومة القادم" و"إنقلاب".

ولدى تطرقه إلى النواحي الأمنية، كرر غانتس تهديدات كتلك التي يطلقها نتنياهو. "بإمكاني أن أقول لكم إن الأمن ينفذونه بالأفعال وليس بالأقوال. وفي الشرق الأوسط الصعب والعنيف الذي من حولنا لا يرحمون الضعفاء وينتصر القوي فقط. ايها الرئيس (الإيراني حسن) روحاني، أعلم أنك تخطط لمحاصرة إسرائيل وسوف أحبط مهمتك في الشمال والجنوب وفي أي مكان آخر في إسرائيل. وسأعمل ضدك في الحلبة الدولية، العسكرية والقومية".

وتابع أنه "لدي رسالة واضحة لقاسم سليماني وحسن نصر الله: نحن لا نهدد سيادة إيران لكننا لن نتحمل تهديدا على سيادة إسرائيل. وأنصح (زعيم حماس في قطاع غزة يحيى) سنوار ألا يختبرني ثانية. وسأسمح بأية مساعدات إنسانية لسكان غزة، لكن لن أسمح بدفع خاوة بحقائب المال لحركات دموية. وعلى قادة الحركة أن يعلموا أن أحمد الجعبري (قائد كتائب القسام الذي استشهد بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012) لم يكن الأول وليس مؤكدا أنه الأخير". وانتقد غانتس وقف سياسة "الضبابية" تجاه الغارات الإسرائيلية في سورية.

وقال غانتس إن "حكومة برئاستي ستسعى إلى السلام ولن تهدر فرصة إجراء تغيير إقليمي. نعم، هكذا فعل الوطني الإسرائيلي مناحيم بيغن، الذي وقع اتفاقية سلام مع مصر. وهكذا فعل الوطني الإسرائيلي إسحق رابين الذي وقع اتفاقية سلام مع الأردن. وهكذا فعل أيضا بنيامين نتنياهو، وهو أيضا وطني إسرائيل، الذي ألقى خطاب بار إيلان"، علما أن نتنياهو تراجع عن التزامه في هذا الخطاب بحل الدولتين.