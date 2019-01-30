أماني ... شابة تحدت ظروفها وألهمت الكثير من النساء للدفاع عن حقوقهن

رام الله- وطن: أماني شابة فلسطينية تبلغ من العمر 26 عاماً وتعمل في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. تروي لنا أماني قصتها الشخصية بتفاصيلها المعقّدة والمليئة بالأحداث المثيرة للاهتمام. زواج مبكر، طلاق، معارضات عائلية ومجتمعية، مسؤوليات كبيرة، مفاهيم ظالمة. كل ذلك لم يمنع أماني أن تصبح امرأة ريادية في مجال مناصرة حقوق المرأة والإنسان وتشاركنا قصتها لتكون مصدر ألهام لباقي النساء.

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