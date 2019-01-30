خال الشهيدة سماح لـوطن: كنا نعلم انها ذاهبة للمدرسة وتفاجئنا بخبر استشهادها

رام الله- وطن: أكد خال الشهيدة سماح مبارك والتي ارتقت صباح اليوم على حاجز الزعيم شرق القدس، في حديث لـ وطن، أن مخابرات الاحتلال اعتقلت والدها زهير مبارك بعد استدعائه للمقابلة عقب استشهاد ابنته.

وتابع: "كنا نعلم ان سماح ذاهبة الى المدرسة، وتفاجئنا بخبر استشهادها، ولانعلم اي تفاصيل اخرى بعد عما حصل على الحاجز".

واطلق الاحتلال النار صباح اليوم الاربعاء، على الشهيدة والبالغة من العمر 16 عاما، على حاجز الزعيم شرق القدس بزعم محاولتها طعن جنود.