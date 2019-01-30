ائتلاف أمان ينتخب مجلس إدارة جديد وفيصل الحسيني عضواً

رام الله- وطن: انتخبت الجمعية العمومية للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة جديد، خلال اجتماعها في رام الله وغزة -عبر الفيديو كونفرنس- بحضور د.توفيق حرز الله، ممثلا عن وزارة العدل.

وتمت إعادة انتخاب عبد القادر الحسيني رئيساً لمجلس إدارة الائتلاف، ود.كمال الشرافي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ونبراس بسيسو أمينا للصندوق، ود.جورج جقمان أمينا للسر، فضلا عن عضوية كل من: د.حنان عشراوي، وجويس قشوع، وعندليب عدوان، وطلال عوكل، وحسين حجاز، ووليد الحمامي، و د.لميس العلمي.

كما تم انتخاب كل من: د.فراس ملحم ونور عودة لعضوية لجنة الرقابة الداخلية، والتي تشرف بدورها على الرقابة على سير العمل الداخلي لائتلاف أمان.

وأقرت "أمان" بالإجماع انضمام مؤسسة فيصل الحسيني إلى عضوية الائتلاف، الذي يضم أيضا: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان- جامعة بيرزيت، مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز التجارة الفلسطيني– بال تريد.

وأعلنت الجمعية العمومية للائتلاف عن توجهها لضم عدد من المؤسسات والأفراد المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والشفافية والاستقلالية، والقرب من المواطن وخدمة المجتمع الفلسطيني في المستقبل القريب.