واصل أبو يوسف لوطن : لم يشاورنا احد من أجل المشاركة في الحكومة القادمة، ومن الطبيعي أن نشارك بها

رام الله – وطن: أكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أنه لم تتم مشاورة الجبهة بعد من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة .

وشدد ابو يوسف في تصريح لوطن أن الجبهة كفصيل رئيسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ليس لديها أي معارضة للمشاركة في أي وزارة تشكلها منظمة التحرير ومن الطبيعي ان تكون موجودة في اي حكومة مقبلة .

وأوضح أن المشارات لتشكيل الحكومة ستتواصل مع فصائل منظمة التحرير على مدار الاسبوعين المقبلين .

وكان أبو يوسف قال في تصريحات صحفية سابقة أن الانغلاق في ملف المصالحة والانسداد في الأفق السياسي يحتم علينا الذهاب لحكومة تجمع فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة مهمتها التمهيد للانتخابات القادمة وتعزيز صمود شعبنا للنهوض بأعباء مواجهة الاحتلال .