معهد الصحة العامة يعقد مؤتمر صحة حديثي الولادة الأول في فلسطين

رام الله- وطن: عقد المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، اليوم الأربعاء، مؤتمراً حول صحة حديثي الولادة تحت عنوان "نحو صحة أفضل لحديثي الولادة في فلسطين".

وجاء المؤتمر بناءً على دراسة تقييمية أعدها المعهد، العام المنصرم، حول توفر وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية لحديثي الولادة في المستشفيات الفلسطينية.

بدوره، ثمن وزير الصحة د.جواد عواد الدراسة المتخصصة التي قام بها معهد الصحة العامة بالشراكة مع الوزارة، والتي خلصت بنتائج وتوصيات مهمة تصب في مصلحة الرعاية والعناية بصحة الأطفال حديثي الولادة.

وأكد على الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لحديثي الولادة والأمهات الحوامل لوقاية أي مضاعفات قد تؤدي الى وفاة الطفل أو الأم أثناء الولادة، بالإضافة الى تفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية الطفل من خلال تعزيز مفهوم قانون الصحة العامة.

كما وأشار الى أن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة استطاعت تخفيض نسبة وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة، كل ذلك الى جانب تعزيز الرضاعة الطبيعية من خلال اعتماد وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لتسعة مستشفيات حكومية وغير حكومية كصديق للطفل.

من جهتها، أكدت هيلدا هارالدستاد ممثلة مملكة النرويج في فلسطين على أهمية الشراكة بين معهد الصحة العامة الفلسطيني ومعهد الصحة العامة النرويجي، واهتمام الحكومة النرويجية في مواصلة الدعم الفني والمالي لبناء حياة صحية أفضل للجميع في فلسطين.

من جانبه، عبر د. جيرالد روكينشواب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين عن اهتمام المنظمة المتواصل بدعم المعهد وأبحاثه خصوصاً تلك المتعلقة بصحة حديثي الولادة، والتي تنعكس على جودة الخدمات الصحية في فلسطين بشكل عام.

وثمن دور المستشفيات الفلسطينية في العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعاونها مع المعهد لتقييم جودة الخدمات المقدمة لحديثي الولادة.

وأشار الى أهمية الاعتماد على أبسط الوسائل الممكنة لتطوير الرعاية الصحية لحديثي الولادة مع مراعاة البروتوكولات العالمية المتبعة في الخصوص.

من جهتها، أوضحت د. رند سلمان مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة أهمية المؤتمر والدراسة التقييمية وما يترتب عليها من اجراءات وسياسات لتحسين الخدمات الصحية لحديثي الولادة في المستشفيات الفلسطينية، مؤكدةً بأن المؤتمر سيتبعه تواصل دائم وعمل مشترك مع وزارة الصحة لدعم عملية بناء سياسات ملائمة لتطوير الرعاية والخدمات الصحية لحديثي الولادة.

وخلال جلسات مختلفة، تم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها مع الحضور حول الوضع الحالي للرعاية الصحية لحديثي الولادة، وتوفر وتوزيع تلك الخدمات، وتحديد مستوى الخدمات الصحية، ولمحة عن السجل الالكتروني لصحة الأم والطفل الذي طوره معهد الصحة العامة، والتحديات المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية لحديثي الولادة، وعبء الولادة المبكرة في فلسطين، والمنظور العالمي لاستراتيجيات الرعاية الصحية لحديثي الولادة.

واختتم المؤتمر بحوار مطول حول السياسات الوطنية المتعلقة بالرعاية الصحية لحديثي الولادة شارك به د. اسعد رملاوي ود. جيرالد ود. رند سلمان، ود. حاتم خماش رئيس قسم الخداج في مستشفى المقاصد، ود. اورنيلا لينسيتو من منظمة الصحة العالمية في جينيف.

ومن أهم نتائج الدراسة، وجود 38 وحدة متخصصة في الخدمات الصحية لحديثي الولادة في فلسطين، 15 منها حكومية.

وبالنسبة للكوادر الطبية المختصة، بينت الدراسة وجود حاجة ماسة الى توفر عدد أكبر من الكوادر الطبية المختصة بصحة حديثي الولادة، حيث أن هناك 10 أطباء مختصين فقط، واحد منهم في المستشفيات الحكومية في غزة، بالإضافة الى 86 ممرض مختص، 25 منهم يعملون في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من الجدير بالذكر أن فترة حديثي الولادة هي أول 28 يوم من حياة المولود. بحسب منظمة الصحة العالمية، يتوفى عالمياً حوالي مليونان ونصف المليون طفل من حديثي الولادة في الشهر الأول لولادتهم، ويتوفى في فلسطين حوالي 11 حديث ولادة من بين كل 1000.