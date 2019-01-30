بنك فلسطين يجري مداولات مع شركات عالمية لدعم الريادة والإبتكار في فلسطين‎

رام الله- وطن: أعلن بنك فلسطين عن مداولات يجريها مع عدد من الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، لخلق مبادرة لدعم الاستثمار التكنولوجي في فلسطين.

ويأتي ذلك خلال مشاركة البنك في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2019، الذي ناقش سبل الاستثمار الدولي والإقليمي في فلسطين مع العديد من الصناديق السيادية في المنطقة والبنوك الدولية على هامش الإجتماعات السنوية للمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس.

وأشار هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين إلى أن "مشاركته في الاجتماعات الى جانب صندوق "ابتكار" كانت مميزة، بسبب تركيزنا مع عدد من المؤسسات والشركات الفلسطينية المشاركة على آليات وسبل توفير البيئة المواتية في فلسطين لجلب استثمارات لشركات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإسهام في الاستثمار في الطاقات والمواهب الريادية الفلسطينية والشركات الناشئة".

وأضاف الشوا بأنه وعلى هامش الإجتماعات السنوية للمنتدى الإقتصادي العالمية، فقد أجرى عدة لقاءات جانبية، عرض بنك فلسطين خلالها تجربته مع صندوق "ابتكار" الذي انشأه البنك مع عدد من المستثمرين المحليين ومن المهجر ودول العالم, والذي اثبت نجاعة الاستثمار في الشركات الناشئة في فلسطين نظراً لوجود مواهب وأفكار تصلح لتكوين شركات ناشئة قادرة على النجاح والمنافسة وجلب استثمارات إضافية من خارج فلسطين".

وعبر الشوا في ختام حديثه عن سعادته البالغة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة في دعم جهود القطاع الخاص الفلسطيني, وخاصة شركات قطاع أنظمة المعلومات والتكنولوجيا وصناديق الريادة والإبتكار في فلسطين عبر فتح بوابات التواصل مع كبرى الشركات في تكنولوجيا المعلومات وصناديق الإستثمار السيادية المنضوية في عضوية المنتدى الإقتصادي.

من الجدير ذكره ان قطاع الريادة وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الحيوية القادرة على التخفيف من حدة البطالة وخاصة تلك المستفحلة في قطاع الشباب والاسهام في تمكين فلسطين من الالتحاق بركب التطور التكنولوجي ضمن ما يشهده العالم وخاصة بسبب التقدم الحاصل ضمن ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة كلياً على التكنولوجيا والانترنت.



يذكر أن صندوق "ابتكار" قد استثمر في أكثر من 22 شركة ناشئة فلسطينية في مجال تحليل المعلومات والبيانات في قطاع العقارات ومجال الأمن والتجارة الإلكترونية وينوي الصندوق الشروع في طرح "صندوق إبتكار 2" لجلب المستثمرين خلال العام الحالي نظراً لنجاح الصندوق في الاستثمار في عدد مميز من الشركات الفلسطينية ووجود شهية لدى المستثمرين للاستثمار في عدد أكبر من هذه الشركات الناشئة في فلسطين.