نادي الأسير: محكمة الاحتلال توقف تنفيذ قرار الإفراج عن الأسير محمد البرغوثي بطلب من النيابة

وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني منذر أبو أحمد، إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" أوقفت اليوم الأربعاء تنفيذ قراراها القاضي بالإفراج عن الأسير محمد عمر البرغوثي، شقيق الشهيد صالح وذلك حتى يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار محكمة الاحتلال، حسب بيان لنادي الأسير، بعد قرار سابق لها بالإفراج عن الأسير البرغوثي البالغ من العمر (17 عاما)، بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل وكفالة طرف ثالث؛ حيث أوقفت تنفيذ القرار بطلب من نيابة الاحتلال التي أعلنت عن نيتها تقديم استئناف على قرار الإفراج.

وأوضح المحامي أبو أحمد أن لائحة اتهام قدمت بحق الأسير البرغوثي، وتتضمن لقاء الأسير مع شقيقه عاصم قبل اعتقاله.

يشار إلى أن محمد البرغوثي هو شقيق الشهيد صالح البرغوثي الذي أعلن الاحتلال عن استشهاده في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، ولا تزال سلطات الاحتلال تعتقل والده عمر البرغوثي وشقيقه عاصف إداريا، إضافة إلى عاصم الذي يواجه التحقيق في زنازين معتقل "المسكوبية" منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري.